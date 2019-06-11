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Путин сделал ряд резолюций по итогам беседы с Москальковой 

РИА Новости + ещё 2 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин уже сделал ряд резолюций по итогам беседы с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой на конкретных обращениях к главе государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В понедельник Путин встретился с федеральным омбудсменом, она передала ему доклад о деятельности уполномоченного за 2018 год.
"В целом, уже есть целый набор резолюций. Потому что Москалькова по итогам своего посещения президента, скажем так, в документальное подкрепление тех тем, которые обсуждала, естественно, принесла конкретные письма с постановкой вопроса на президента", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, какие поручения президента последуют за этой встречей и когда их можно ждать.
На этих письмах появились резолюции, в соответствии с которыми и будет вестись работа по обозначенным темам, уточнил пресс-секретарь президента.
"Поскольку речь идет о служебных документах, я не могу вам раскрывать их содержание и, тем более, содержание резолюций. Но таковые есть по итогам этой беседы", — заявил он.
На просьбу уточнить возможные сроки этих поручений Песков отметил, что речь идет о разных сроках. "Это разные сроки. Как правило, когда берется в проработку, сроки уже потом определяются", — добавил он.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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