Россия обвинила США в самовнушении и сеянии хаоса

По его словам, уже в течение пяти лет американская сторона внушает Москве , что та сознательно нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«А когда мы спрашивали, на каком основании это говорится, нам отвечали: "Вы сами все знаете лучше, чем мы"», — отметил замминистра на «Примаковских чтениях».

Помимо этого недоумение вызывает и мнение США о российском подходе к ядерному оружию, сказал Рябков.

«Россия не понимает, на каком основании американские коллеги внушили себе, что (…) мы якобы допускаем теперь применение ядерного оружия на поле боя в рамках концепции ограниченной ядерной войны», — подчеркнул он.

Дипломат указал, что в Вашингтоне пытаются найти технологические решения политических проблем, что не способствует диалогу между странами и обнуляет его.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров на мероприятии указал, что США ради одностороннего преимущества в геополитике стремятся разрушить режим контроля над вооружениями. Его задачи Вашингтон стремится «подверстать под свои узкокорыстные задачи», и в итоге сеет хаос и разжигает конфликты, считает министр.

В конце мая президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД. 4 марта он подписал указ о приостановке выполнения Москвой положений договора.

Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа российскую сторону.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.