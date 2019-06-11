В Совфеде предложили заменить «мягкую силу» на «силу добра»

Термин "мягкая сила" несколько скомпрометирован тем, как его трактует коллективный Запад, в этой связи продвижение в мире российской культуры и искусства следует именовать иначе, считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов

Еще одна важная для обеспечения подлинного суверенитета тема связана с социально-культурной проблематикой.

"Две с половиной тысячи лет назад китайский полководец Сунь-Цзы рекомендовал для победы над неприятелем: разлагать все хорошее, что имеется в стране противника, заменять его ценности на ложные, обесценивать традиции и веру, — напомнил он, выступая на пленарном заседании СФ с докладом о работе комиссии за год. — Такого рода деятельность в США, стране официально провозгласившей Россию своим противником, именуют "мягкой силой".

Уважение и приумножение культурного наследия каждого народа, создание "симфонии культур всего человечества" не имеет ничего общего с западной "soft power", которую в России привычно переводят как "мягкую силу", продолжил Климов.

"Вот почему, говоря о продвижении российской культуры и искусства за рубежом, во избежание двусмысленности лучше было бы не использовать американский понятийный аппарат, а говорить, допустим, о силе добра", — предложил он.