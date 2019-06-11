Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде предложили заменить «мягкую силу» на «силу добра» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Термин "мягкая сила" несколько скомпрометирован тем, как его трактует коллективный Запад, в этой связи продвижение в мире российской культуры и искусства следует именовать иначе, считает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
Еще одна важная для обеспечения подлинного суверенитета тема связана с социально-культурной проблематикой.
"Две с половиной тысячи лет назад китайский полководец Сунь-Цзы рекомендовал для победы над неприятелем: разлагать все хорошее, что имеется в стране противника, заменять его ценности на ложные, обесценивать традиции и веру, — напомнил он, выступая на пленарном заседании СФ с докладом о работе комиссии за год. — Такого рода деятельность в США, стране официально провозгласившей Россию своим противником, именуют "мягкой силой".
Уважение и приумножение культурного наследия каждого народа, создание "симфонии культур всего человечества" не имеет ничего общего с западной "soft power", которую в России привычно переводят как "мягкую силу", продолжил Климов.
"Вот почему, говоря о продвижении российской культуры и искусства за рубежом, во избежание двусмысленности лучше было бы не использовать американский понятийный аппарат, а говорить, допустим, о силе добра", — предложил он.
"Добрая сила многонациональной российской культуры ни в коем случае не имеет целью вмешательство во внутренние дела других, а приглашает всех к взаимовыгодному сотрудничеству", — добавил парламентарий.
Российская Газета: последние новости
В Петербурге скончался депутат Заксобрания Павел Зеленков Медведев: Санкции и торговые войны негативно сказываются на рынке труда Путин призвал искать альтернативы конфронтации
Комментарии1
Политика , Андрей Климов , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич открестился от концерта у Кремля23
Медведев допустил сокращение рабочей недели107
Пассажиров SSJ-100 высадили из неисправности
Представлен доклад о вмешательстве США в дела России191
Путин ответит на вопросы о Голунове5
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение