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США пытаются внушить России несуществующее, заявил Рябков 

РИА Новости + ещё 3 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
США пытаются внушить РФ то, что Россия сама о себе не знает, это касается и "нарушений" ДРСМД, и спекуляций о связи штаба Дональда Трампа с Москвой, это не основа для диалога, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Возможно, наши американские коллеги знают о нас что-то, чего мы сами о себе не знаем. На протяжении последних пяти лет примеры такого рода подходов ярко были представлены международному сообществу в разговорах о сговоре правительства России с избирательным штабом Трампа. И на протяжении этих же лет нам внушали, что мы осознано нарушаем ДРСМД. А когда мы спрашивали, на каком основании вы это говорите, нам отвечали: вы сами все знаете лучше, чем мы", — сказал Рябков, выступая на "Примаковских чтениях".
"Это не основа для диалога", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер в апреле завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве" в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер заявил, что не будет давать показания в конгрессе по "российскому расследованию".
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.
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Политика , Армия , Оружие , США , Сергей Рябков , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Правительство РФ , Москва
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