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В Кремле раскрыли планы Путина на праздник 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин планирует по традиции в День России вручить государственные премии и дать интервью телеканалу «Мир».
Также, по словам Пескова, глава государства проведет торжественный прием по случаю празднования Дня России на Ивановской площади, передает ТАСС.
Кроме того представитель Кремля уточнил, что Путин готовится к саммиту ШОС и совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которые пройдут в Бишкеке и Душанбе на этой неделе. В преддверии этих мероприятий президент даст интервью телеканалу «Мир».
Кроме того, на вторник у главы государства «запланированы несколько рабочих встреч и совещаний».
«Будет сегодня президент общаться и с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым», — добавил Песков.
Ранее стали известны лауреаты премии президента России, присуждаемой молодым деятелям культуры, а также авторам произведений в области литературы и искусства для детей и юношества в 2018 году.
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Политика , Дмитрий Песков , Денис Мантуров , Владимир Путин , ШОС , Mir24.TV , ИТАР-ТАСС
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