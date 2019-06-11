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Медведев сравнил миграционные кризисы с Великим переселением народов 

ТАСС + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Проблемы миграции все больше напоминают Великое переселение народов, и рост радикальных настроений и популизма в Европе является следствием неудовлетворенности людей действиями своих правительств. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве.
Он отметил, что социальное недовольство то и дело вспыхивает в разных местах планеты, вызывая сильный общественный резонанс. По мнению премьера РФ, "рост влияния радикальных, популистских политических сил в разных странах и в Европе в целом за последнее десятилетие — это не что иное, как результат недовольства людей снижающимся уровнем жизни, усилением неравенства, разрушением традиционного уклада жизни под влиянием внешних обстоятельств".
" [Это] главное следствие неудовлетворенности действиями правительств, которые, по мнению граждан, не слишком успешно справляются с новыми политическими и экономическими вызовами, в том числе — с проблемами миграции, которые все больше напоминают Великое переселение народов", — сказал Медведев.
Медведев отметил, что "сегодня картина мира пишется как будто заново".
"Как представитель страны, которая 100 лет назад пережила одну из самых радикальных революций в мировой истории, хочу сказать следующее: по собственному опыту мы знаем о необходимости профессионального и своевременного реагирования на социальные перемены, на новые запросы общества, на потребности трудящихся", — сказал глава правительства РФ. Игнорирование этих вызовов всегда приводит к печальным последствиям, причем не только для отдельных государств, но и для мировой экономики и глобальной системы взаимоотношений в целом, заключил он.
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Политика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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