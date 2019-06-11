Медведев сравнил миграционные кризисы с Великим переселением народов

Проблемы миграции все больше напоминают Великое переселение народов, и рост радикальных настроений и популизма в Европе является следствием неудовлетворенности людей действиями своих правительств. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , выступая на Международной конференции труда в Женеве.

Он отметил, что социальное недовольство то и дело вспыхивает в разных местах планеты, вызывая сильный общественный резонанс. По мнению премьера РФ, "рост влияния радикальных, популистских политических сил в разных странах и в Европе в целом за последнее десятилетие — это не что иное, как результат недовольства людей снижающимся уровнем жизни, усилением неравенства, разрушением традиционного уклада жизни под влиянием внешних обстоятельств".

" [Это] главное следствие неудовлетворенности действиями правительств, которые, по мнению граждан, не слишком успешно справляются с новыми политическими и экономическими вызовами, в том числе — с проблемами миграции, которые все больше напоминают Великое переселение народов", — сказал Медведев.

Медведев отметил, что "сегодня картина мира пишется как будто заново".