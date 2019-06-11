Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы

Александр Грушко. Вопрос о долге Москвы перед ПАСЕ должен подниматься только после того, как будет снят вопрос о дискриминации в адрес российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ

"Должна пройти сессия, должны быть приняты все решения необходимые для восстановления прав российской делегации, должно пройти голосование по кандидатуре генсекретаря. Но наша позиция не меняется. Как только сама возможность дискриминационных ограничений будет устранена, Россия выплатит свой взнос и задолженность", — заявил он журналистам на полях "Примаковских чтений".

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.