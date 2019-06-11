Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вопрос о долге Москвы перед ПАСЕ должен подниматься только после того, как будет снят вопрос о дискриминации в адрес российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Должна пройти сессия, должны быть приняты все решения необходимые для восстановления прав российской делегации, должно пройти голосование по кандидатуре генсекретаря. Но наша позиция не меняется. Как только сама возможность дискриминационных ограничений будет устранена, Россия выплатит свой взнос и задолженность", — заявил он журналистам на полях "Примаковских чтений".
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
Последние новости
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Комментарии1
Политика , Александр Грушко , МИД , Совет Европы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней24
Путин ответит на вопросы о Голунове4
Москвичей предупредили о резком похолодании26
Тест: Кем бы вы были в 90-е?
Алибасов не помнит своего имени36
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:30
Алибасов не помнит своего имени
Шоу-бизнес
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
01:09
Медведев спустился в Большой адронный коллайдер
Политика
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение