Серьезность и многоплановость: Путин оценил развитие ШОС

На вопрос о создании и принципах работы организации президент России Владимир Путин ответил в интервью телерадиокомпании «МИР». ШОС, подчеркнул глава РФ, зародилась в середине 90-х годов «естественным путем».

«Связано это было с началом работы по урегулированию пограничных вопросов между Россией, Китаем и еще рядом республик бывшего Советского Союза — это Таджикистан, Узбекистан, Киргизия», — пояснил Путин.

По словам российского лидера, после успешного завершения работы и полученных практических результатов власти решили не только сохранить формат, но и придать ему статус организации. Предполагалось, что она будет заниматься развитием отношений по различным направлениям и видам деятельности.

Уже в ходе работы ШОС, заметил Путин, выяснился интерес других стран региона к ее задачам и решаемым вопросам. В различном качестве — как полноценные члены и как наблюдатели — к организации присоединились в итоге многие страны.