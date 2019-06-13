Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретятся в Бишкеке 13 июня. Накануне саммита Владимир Путин рассказал о том, как появилась и развивалась ШОС.
На вопрос о создании и принципах работы организации президент России Владимир Путин ответил в интервью телерадиокомпании «МИР». ШОС, подчеркнул глава РФ, зародилась в середине 90-х годов «естественным путем».
«Связано это было с началом работы по урегулированию пограничных вопросов между Россией, Китаем и еще рядом республик бывшего Советского Союза — это Таджикистан, Узбекистан, Киргизия», — пояснил Путин.
По словам российского лидера, после успешного завершения работы и полученных практических результатов власти решили не только сохранить формат, но и придать ему статус организации. Предполагалось, что она будет заниматься развитием отношений по различным направлениям и видам деятельности.
Уже в ходе работы ШОС, заметил Путин, выяснился интерес других стран региона к ее задачам и решаемым вопросам. В различном качестве — как полноценные члены и как наблюдатели — к организации присоединились в итоге многие страны.
«Таким образом ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией», — заключил президент.