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Серьезность и многоплановость: Путин оценил развитие ШОС 

360tv.ru + ещё 32 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретятся в Бишкеке 13 июня. Накануне саммита Владимир Путин рассказал о том, как появилась и развивалась ШОС.
На вопрос о создании и принципах работы организации президент России Владимир Путин ответил в интервью телерадиокомпании «МИР». ШОС, подчеркнул глава РФ, зародилась в середине 90-х годов «естественным путем».
«Связано это было с началом работы по урегулированию пограничных вопросов между Россией, Китаем и еще рядом республик бывшего Советского Союза — это Таджикистан, Узбекистан, Киргизия», — пояснил Путин.
По словам российского лидера, после успешного завершения работы и полученных практических результатов власти решили не только сохранить формат, но и придать ему статус организации. Предполагалось, что она будет заниматься развитием отношений по различным направлениям и видам деятельности.
Уже в ходе работы ШОС, заметил Путин, выяснился интерес других стран региона к ее задачам и решаемым вопросам. В различном качестве — как полноценные члены и как наблюдатели — к организации присоединились в итоге многие страны.
«Таким образом ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией», — заключил президент.
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Политика , Владимир Путин , ШОС , Mir24.TV
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