Победитель «Лидеров России» получил должность замминистра

После получения высокой должности Вагин отправится руководить региональным управлением полиции в Северной Осетии

«Приказом МВД России от 5 июня 2019 года Петр Вагин назначен на должность заместителя министра внутренних дел — начальника полиции Северной Осетии», — приводит агентство слова своего собеседника.

Отмечается, что на месте Вагина в Тюмени временно исполнять должность начальника будет будет полковник внутренней службы Олег Маньковский.

Петру Вагину 41 год. В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД России. С 2000 года работал оперуполномоченным уголовного розыска в отделе по раскрытию серийных и заказных убийств. В 2006 году стал руководителем отдела уголовного розыска УВД Калининского АО города Тюмени. С 2009 по 2013 гг. являлся начальником оперативно-розыскной части при ГУВД по Тюменской области, позже — занял пост заместителя начальника Управления уголовного розыска регионального УМВД. Руководил управлением полиции по городу Тюмени с 2015 года. Зв время службы был награждён ведомственной медалью «За отличие в охране общественного порядка». В 2019 году Вагин стал победителем всероссийского конкурса «Лидеры России».