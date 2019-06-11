Победитель «Лидеров России» получил должность замминистра 

Победитель конкурса «Лидеры России» Пётр Вагин назначен заместителем министра внутренних дел, сообщает РИА Ura.ru. Ранее полицейский возглавлял ведомственное управление по городу Тюмени.
После получения высокой должности Вагин отправится руководить региональным управлением полиции в Северной Осетии.
«Приказом МВД России от 5 июня 2019 года Петр Вагин назначен на должность заместителя министра внутренних дел — начальника полиции Северной Осетии», — приводит агентство слова своего собеседника.
Отмечается, что на месте Вагина в Тюмени временно исполнять должность начальника будет будет полковник внутренней службы Олег Маньковский.
Петру Вагину 41 год. В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД России. С 2000 года работал оперуполномоченным уголовного розыска в отделе по раскрытию серийных и заказных убийств. В 2006 году стал руководителем отдела уголовного розыска УВД Калининского АО города Тюмени. С 2009 по 2013 гг. являлся начальником оперативно-розыскной части при ГУВД по Тюменской области, позже — занял пост заместителя начальника Управления уголовного розыска регионального УМВД. Руководил управлением полиции по городу Тюмени с 2015 года. Зв время службы был награждён ведомственной медалью «За отличие в охране общественного порядка». В 2019 году Вагин стал победителем всероссийского конкурса «Лидеры России».