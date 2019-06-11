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Лавров: России и США надо сделать заявление о недопустимости ядерной войны 

РИА Новости + ещё 1 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. России и США надо на высшем уровне сделать заявление о недопустимости ядерного конфликта, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна и поэтому она неприемлема и недопустима", — сказал Лавров, выступая на Примаковских чтениях.
Российский министр напомнил, что в свое время лидеры СССР и США дважды делали такие заявления.
"И мы не понимаем, почему в нынешних условиях нельзя переподтвердить эту позицию. Наши предложения находятся на рассмотрении американской стороны", — отметил Лавров.
Примаковские чтения-2019 приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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Политика , Армия , США , Евгений Примаков , Сергей Лавров , МИД , Торгово-промышленная палата , ЦМТ Москвы , РАН , ИМЭМО РАН , РИА Новости , Москва
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