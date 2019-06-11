Лавров: России и США надо сделать заявление о недопустимости ядерной войны

"Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна и поэтому она неприемлема и недопустима", — сказал Лавров, выступая на Примаковских чтениях.

Российский министр напомнил, что в свое время лидеры СССР и США дважды делали такие заявления.

"И мы не понимаем, почему в нынешних условиях нельзя переподтвердить эту позицию. Наши предложения находятся на рассмотрении американской стороны", — отметил Лавров.