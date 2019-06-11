Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила во вторник, что обсудила дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова с генеральным прокурором Юрием Чайкой и тот пообещал ей, что это дело будет вестись под строгим контролем генпрокуратуры и его лично.
"По этому вопросу я вчера разговаривала с генеральным прокурором Юрием Чайкой, он дал абсолютные гарантии того, что это дело будет находиться под строгим контролем генеральной прокуратуры и его личным контролем", — сказала она.
Матвиенко не исключила также, что Совфед сформулирует свою позицию по этому делу.
"История эта очень нехорошая, правда. Мы подумаем, какая может быть (у нас) реакция", — добавила спикер.