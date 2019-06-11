Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой

"По этому вопросу я вчера разговаривала с генеральным прокурором Юрием Чайкой, он дал абсолютные гарантии того, что это дело будет находиться под строгим контролем генеральной прокуратуры и его личным контролем", — сказала она.

Матвиенко не исключила также, что Совфед сформулирует свою позицию по этому делу.