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Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила во вторник, что обсудила дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова с генеральным прокурором Юрием Чайкой и тот пообещал ей, что это дело будет вестись под строгим контролем генпрокуратуры и его лично.
"По этому вопросу я вчера разговаривала с генеральным прокурором Юрием Чайкой, он дал абсолютные гарантии того, что это дело будет находиться под строгим контролем генеральной прокуратуры и его личным контролем", — сказала она.
Матвиенко не исключила также, что Совфед сформулирует свою позицию по этому делу.
"История эта очень нехорошая, правда. Мы подумаем, какая может быть (у нас) реакция", — добавила спикер.
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Политика , Юрий Чайка , Иван Голунов , Валентина Матвиенко , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации
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