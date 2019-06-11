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«Если не будет форс-мажора»: Цыганова займется политикой 

Рамблер + ещё 3 14 минут назад
Фото: ТАСС
Российская певица Вика Цыганова может стать кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» по одномандатному округу в Хабаровске. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на три источника.
«Если не будет форс-мажора, то точно Цыганова», — заявил один из источников.
Сообщается, что кроме Цыгановой будут рассматриваться еще три кандидатуры, выбранные федеральными и региональными органами «Единой России». Решение примет региональная конференция партии.
Вика Цыганова отказалась комментировать информацию о своем возможном выдвижении до 12 июня.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Политика , Вика Цыганова , Единая Россия , Госдума , Хабаровск
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