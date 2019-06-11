«Если не будет форс-мажора»: Цыганова займется политикой

«Если не будет форс-мажора, то точно Цыганова», — заявил один из источников.

Сообщается, что кроме Цыгановой будут рассматриваться еще три кандидатуры, выбранные федеральными и региональными органами «Единой России». Решение примет региональная конференция партии.

Вика Цыганова отказалась комментировать информацию о своем возможном выдвижении до 12 июня.

Дополнительные выборы депутатов Госдумы состоятся в единый день голосования 8 сентября.