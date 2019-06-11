Лавров заявил, что санкции и торговые войны США противоречат нормам ВТО

"Вместо этого насаждают, как они говорят, порядок, основанный на праве, создают келейные структуры, междусобойчики, а принимаемые в их рамках решения в самых разных областях, от химического оружия до киберугроз и журналистики, стремятся представить как мнение всего мирового сообщества. Не говоря уже о таких порочных методах нечестной конкуренции, противоречащих, в том числе, нормам Всемирной торговой организации, как односторонние экономические санкции, торговые войны, экстерриториальное применение национального законодательства", — сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

В начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, — в инфографике Ria.ru.