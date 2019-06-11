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Лавров заявил, что санкции и торговые войны США противоречат нормам ВТО 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Санкции и торговые войны США являются нечестными методами, они противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вместо этого насаждают, как они говорят, порядок, основанный на праве, создают келейные структуры, междусобойчики, а принимаемые в их рамках решения в самых разных областях, от химического оружия до киберугроз и журналистики, стремятся представить как мнение всего мирового сообщества. Не говоря уже о таких порочных методах нечестной конкуренции, противоречащих, в том числе, нормам Всемирной торговой организации, как односторонние экономические санкции, торговые войны, экстерриториальное применение национального законодательства", — сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
В начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, — в инфографике Ria.ru.
"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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Комментарии
Политика , Евгений Примаков , Сергей Лавров , Дональд Трамп , ВТО , МИД , Торгово-промышленная палата , ЦМТ Москвы , РАН , Минфин , ИМЭМО РАН , РИА Новости , США
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