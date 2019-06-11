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Милонов предложил водить депутатов к логопеду 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил водить парламентариев к логопеду, чтобы они говорили на идеальном русском языке.
По его словам, парламентарии должны соответствовать определенному уровню.
"Это должно относиться в равной степени и к культуре речи — люди должны говорить без диалектов, без акцента. Они должны говорить на идеальном русском языке — депутаты, например. Надо их учить еще русскому языку, к логопеду сводить", — сказал Милонов Агентству "Москва".
Также он раскритиковал региональных депутатов за то, что они носят одежду и аксессуары премиальных брендов, таких как Louis Vuitton, и призвал их сшить себе форму для работы.
"Я считаю, что хотя бы для определенных случаев — для заслушивания ежегодных отчетов правительства, губернаторов и каких-то важных мероприятий — правильнее было бы депутатам ходить, как положено, в форменной одежде. При этом, форменная одежда должна шиться ими за свой счет. У них оклад и жалование позволяет", — сказал он.
Ранее Милонов заявил, что мечтает увидеть в России достойную рекламу против фастфуда.
Депутат призвал распространять ее наравне с антинаркотической. По его мнению, фастфуд убивает большее количество людей, чем наркотики.
Милонов рассказал, что во время Олимпиады в Сочи собирался разместить билборд с текстом "Люди победы не едят эти обеды". Он отметил, что этот плакат призвал бы граждан не употреблять фастфуд, однако его цена была высока, и депутату это было не по карману.
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Комментарии1
Политика , Общество , Виталий Милонов , Госдума , Louis Vuitton , АГН "Москва"
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