Мэр Владивостока планирует посетить КНДР

"Невозможна дружба без посещений. Посещать будем все регионы АТР, все города-побратимы, это наши близкие партнеры и друзья. Поэтому в плане есть посещение КНДР. Ведь дружат тогда, когда друг к другу в гости приезжают, и мне хотелось бы видеть в городах-побратимах такое же доброе отношение к нашей стране", — сказал Гуменюк в интервью РИА Новости.

Он не уточнил сроки возможного визита.

Договор об установлении побратимских отношений и укреплении дружбы и сотрудничества действует с 2009 года между Владивостоком и северокорейским Вонсаном.