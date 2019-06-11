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Мэр Владивостока планирует посетить КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Мэр Владивостока Олег Гуменюк
Мэр Владивостока Олег Гуменюк рассказал, что планирует посетить Северную Корею.
"Невозможна дружба без посещений. Посещать будем все регионы АТР, все города-побратимы, это наши близкие партнеры и друзья. Поэтому в плане есть посещение КНДР. Ведь дружат тогда, когда друг к другу в гости приезжают, и мне хотелось бы видеть в городах-побратимах такое же доброе отношение к нашей стране", — сказал Гуменюк в интервью РИА Новости.
Он не уточнил сроки возможного визита.
Договор об установлении побратимских отношений и укреплении дружбы и сотрудничества действует с 2009 года между Владивостоком и северокорейским Вонсаном.
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Политика , Олег Гуменюк , РИА Новости , Владивосток , КНДР
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