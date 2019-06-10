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Козак оценил совпадение мнений России, Евросоюза и США по кризису в Молдавии 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Дмитрий Козак, спецпредставитель президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией в интервью газете «Коммерсант» в понедельник заявил, что совпадение оценок России, США и Евросоюза по ситуации в Молдавии доказывает необходимость скорейшего оздоровления ситуации в республике.
«Процесс формирования парламента и правительства — это внутреннее дело Молдовы. Тем не менее, последующее совпадение оценок России, Евросоюза и США красноречиво подтверждает настоятельную необходимость радикального оздоровления политической ситуации в республике», — сказал он.
Козак подчеркнул, что нынешний кризис в Молдавии может быть преодолен через повторные выборы.
«Также очевидно, что такие выборы должны пройти на другой законодательной основе и при другой вызывающей доверие всех политических сил исполнительной власти. Для решения этой задачи нужна временная коалиция с целью корректировки избирательной системы, формирования правительства, способного обеспечить текущую жизнедеятельность страны и организовать проведение честных и прозрачных выборов… То, что такой способ действия избрали Партия социалистов и политический блок ACUM (»Сейчас«) и поддержал всенародно избранный президент, это не результат давления Москвы. Такой возможности у нас нет. Это прагматичный, а сегодня, после явно неконституционных действий правительства, можно сказать мужественный выбор этих политических партий», — добавил Козак.
В начале июня в Молдавии вновь обострилась политическая ситуация. После парламентских выборов в республике почти три месяца не удавалось сформировать коалицию и правительство. Срок истекал, в связи счем Конституционный суд требовал у президента Игоря Додона распустить парламент. Глава государства отказался, дождавшись момента, когда партии сумели договориться.
8 июня поддерживающие президента социалисты решили выступить против контролировавшей прежний парламент и правительство Демократической партии Молдовы (ДПМ) с блоком Acum. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство возглавила премьер-министр Майя Санду, которая является одним из лидеров Acum.
Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, который признал формирование коалиции и правительства незаконным. Исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу судебный орган разрешил подписать указ о роспуске парламента вместо главы государства.
Ранее в понедельник демократы инициировали сбор подписей за отставку Игоря Додона. Глава государства заявил, что намерен оспорить решения Конституционного суда в Страсбургском суде.
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Комментарии
Политика , Павел Филип , Игорь Додон , Дмитрий Козак , ЕС , Демократическая партия США , Газета "Коммерсантъ" , Молдова , США
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