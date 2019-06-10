Макфол раскритиковал американцев за непонимание «масштаба российской угрозы»

В интервью изданию Salon Макфол заявил, что стратегия, которой придерживается Дональд Трамп , не дала конкретных результатов, не послужила интересам безопасности и процветанию США. «Она (стратегия Трампа — прим. ВЗГЛЯД) не дала нам никаких положительных результатов. Что касается России , то совершенно очевидно, благодушная беседа с [президентом России Владимиром] Путиным не заставила последнего покинуть Восточную Украину, отказаться от Асада и переосмыслить аннексию Крыма », — приводит ИноТВ слова бывшего американского посла.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Макфол назвал Трампа «уникальным» за то, что тот хочет пойти навстречу «враждебной» России и параллельно с этим прилагал «невероятные усилия, чтобы оскорбить бывших союзников». «Я не помню, чтобы кто-либо делал подобное», — отметил американский дипломат.

В то же время политику Трампа в отношении России Макфол считает «здравой». Он напомнил, что все еще действуют антироссийские санкции, « НАТО укрепляется и размещает войска ближе к российской границе». «На мой взгляд, это хорошие новости», — признался он. Также Макфол похвалил американские власти за поддержку Украины, в том числе военную. Эта политика совпадает с курсом, который был задан правительством Обамы, заметил Макфол.

Дипломат посетовал, что Вашингтон долгое время недооценивал «потенциальную угрозу» со стороны России. По мнению Макфола, американские власти оказались застигнуты врасплох, потому что не осознавали «способность и стремление правительства Владимира Путина нанести вред».

Макфол упомянул «три вмешательства подряд»: воссоединение Крыма с Россией, начало операции в Сирии и «вмешательство» в избирательный процесс в США в 2016 году.

«Одно за другим, три года подряд, очень рискованные операции. (…) При всем при этом, меня все еще поражает, что многие американцы, особенно среди республиканцев — как показывают данные опроса — не разделяют мою точку зрения», — пожаловался бывший посол США.