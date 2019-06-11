Постпред РФ: объяснения косовских властей недостойны Совбеза ООН

Он напомнил, что в мае сотрудник Миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков серьезно пострадал в результате незаконных действий косовских силовиков, которые вторглись на территории, населённые сербами.

Дмитрий Полянский назвал инцидент целенаправленной провокацией и обратил внимание ООН на то, что если спустить ситуацию на тормозах, то игнорирование иммунитета дипломатов станет обычным делом, а это чревато тяжелыми последствиями для самой организации, сообщает телеканал "Россия 24".