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Постпред РФ: объяснения косовских властей недостойны Совбеза ООН 

Вести.Ru + ещё 3 57 минут назад
Фото: www.vesti.ru
Действия косовских властей в отношении российского дипломата Краснощекова были поистине вопиющими, а объяснения косовских представителей недостойны зала заседаний Совета безопасности ООН. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе обсуждения ситуации в Косове.
Он напомнил, что в мае сотрудник Миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков серьезно пострадал в результате незаконных действий косовских силовиков, которые вторглись на территории, населённые сербами.
Дмитрий Полянский назвал инцидент целенаправленной провокацией и обратил внимание ООН на то, что если спустить ситуацию на тормозах, то игнорирование иммунитета дипломатов станет обычным делом, а это чревато тяжелыми последствиями для самой организации, сообщает телеканал "Россия 24".
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Политика , В мире , Происшествия , Дмитрий Полянский , Совбез ООН , ООН
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