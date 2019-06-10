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Москва обвинила Киев в срыве разведения сил в Донбассе 

News.ru 21 минуту назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Москва возложила на Киев ответственность за срыв договорённостей о разведении сил и средств в зоне конфликта в Донбассе.
Согласованное 5 июня всеми участниками Контактной группы осуществление разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, намеченное на 10 июня, вновь было сорвано Украиной из-за зафиксированного СММ ОБСЕ «подрыва» в зоне безопасности, — говорится в сообщении МИД РФ.
Россия также обвинила Украину в нежелании выполнять обязательства по минским договорённостям. Кроме того, в российском ведомстве выразили надежду на то, что новый украинский лидер не будет продолжать агрессивную политику экс-президента страны Петра Порошенко.
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Как ранее писал News.ru, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что самопровозглашённая Донецкая народная республика готова подтвердить документально отказ от ответного огня на линии соприкосновения, однако Киев против данного шага. По его словам, «некоторым кругам» выгодно продолжать конфликт.
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Политика , В мире , Киев , Москва
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