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Лавров призвал ПАСЕ восстановить права российской делегации 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: MFA Russia, via, Globallookpress.com
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ. Об этом говорится в сообщении МИД России.
Телефонный разговор состоялся 10 июня. Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в ПАСЕ в преддверии летней сессии ассамблеи с 24 по 28 июня.
«Министр подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ в полном объеме и без изъятий, что соответствует духу и букве Устава Совета Европы и решений, принятых на сессии КМСЕ в Хельсинки 17 мая», — говорится в сообщении.
Лавров высоко оценил вклад ответственных членов Комитета министров Совета Европы в принятие данного решения, отметили в дипведомстве.
Кроме того, российская сторона подтвердила заинтересованность в продолжении сотрудничества в рамках Совета Европы, «чьи юридические инструменты составляют основу общеевропейского правового пространства», подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, делегация России была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине, а также воссоединения Крыма с РФ. Затем, в октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права РФ на представительство в уставных органах СЕ могут быть приостановлены с лета 2019 года из-за неуплаты членских взносов.
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , Совет Европы
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