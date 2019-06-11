Лавров призвал ПАСЕ восстановить права российской делегации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Телефонный разговор состоялся 10 июня. Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в ПАСЕ в преддверии летней сессии ассамблеи с 24 по 28 июня.

«Министр подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в ПАСЕ в полном объеме и без изъятий, что соответствует духу и букве Устава Совета Европы и решений, принятых на сессии КМСЕ в Хельсинки 17 мая», — говорится в сообщении.

Лавров высоко оценил вклад ответственных членов Комитета министров Совета Европы в принятие данного решения, отметили в дипведомстве.

Кроме того, российская сторона подтвердила заинтересованность в продолжении сотрудничества в рамках Совета Европы, «чьи юридические инструменты составляют основу общеевропейского правового пространства», подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, делегация России была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине, а также воссоединения Крыма с РФ. Затем, в октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права РФ на представительство в уставных органах СЕ могут быть приостановлены с лета 2019 года из-за неуплаты членских взносов.