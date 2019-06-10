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Путин и принц Абу-Даби обсудили по телефону двустороннее сотрудничество 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ситуации в Персидском заливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.
"Обсуждены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года. Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что при обмене мнениями по ситуации в Персидском заливе стороны отметили важность сохранения стабильности и безопасности в этом районе, а также условились продолжить личные контакты.
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Политика , АЛЬ НАХАЙЯН МУХАММЕД БЕН ЗАЙД , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Абу-Даби , ОАЭ
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