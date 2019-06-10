Путин и принц Абу-Даби обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

Телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года. Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при обмене мнениями по ситуации в Персидском заливе стороны отметили важность сохранения стабильности и безопасности в этом районе, а также условились продолжить личные контакты.