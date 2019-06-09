Союз России и Китая перепугал Запад

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Захарова: США сделают все, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая 

ТАСС + ещё 3 38 минут назад
США готовы на все, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая, и уже реализуют планы для достижения этого, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
Россия и Китай могут поставить США на колени
"Они [США] будут стараться сделать все для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум — все будет поставлено на карту. И уже поставлено, уже существуют программы, планы — они уже реализуются", — сказала она.
Дипломат также отметила, что на Западе "очень сильно испугались" того, что происходит во взаимоотношениях РФ и КНР.
В среду в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. 6-7 июня программа Си Цзиньпина продолжилась в Санкт-Петербурге, где он стал главным гостем Петербургского международного экономического форума.
По мнению председателя КНР, российско-китайские отношения устойчиво развиваются и переживают наилучший период своего развития. Россия и Китай твердо поддерживают друг друга и защищают жизненно важные интересы обеих стран, указал Си Цзиньпин, отметив, что Россия — самое посещаемое им государство.
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Комментарии6
Политика , Видео , Цзиньпин Си , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , Китай , США
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