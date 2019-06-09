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Константин Косачев: В Молдавии — рукотворный кризис 

Российская Газета + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Только партии в парламенте договорились сформировать правительство и назначить премьера — Конституционный суд тут же объявил это решение недействительным. Более того: он потребовал распустить парламент. А ещё отстранил от власти президента страны и назначил и.о. премьера. Опять же нарушив принцип разделения властей.
Называя вещи своими именами, вместо защиты политсистемы суд стал ее крушить, явно выйдя за рамки своей миссии. Потому что миссия эта суду навязана теми, кто привык руководить страной как своей карманной компанией.
В итоге внешние силы решили все же иметь дело с парламентом и сформированным им правительством. И это главная существенная новость сегодняшнего дня: в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана говорится, что Европейский союз готов работать с созданным парламентом правительством.
Россия также должна придерживаться этой линии. Полагаю, это единственный путь преодолеть политический кризис в стране, и Конституционному суду логичнее было бы не торпедировать усилия парламента, президента и правительства, а сделать все для того, чтобы обстановка нормализовалась. Жизнь ведь на сегодняшнем дне не кончается.
Или кончается — для тех, кто стоит за атаками КС, преследуя явно свои, прямо противоположные национальным интересам цели?
Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.
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Комментарии1
Политика , Федерика Могерини , Йоханнес Хан , Константин Косачев , ЕС , Молдова
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