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Лавров назвал срыв Киевом отвода сил у Станицы Луганской провокацией 

РИА Новости + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Срыв украинскими силовиками разведения сил в Станице Луганской в Донбассе является провокацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко сообщил, что украинские силовики вновь сорвали отвод сил и средств на участке №1 у Станицы Луганской в Донбассе.
"По нашим данным, это была провокация украинских силовиков или каких-то там добровольческих батальонов, которых там немало и которые едва ли перед кем-то отчитываются. И, если это так, а, судя по всему, это была провокация, то единственная ее цель — опять не позволить начать разведение сил и средств в Станице Луганской", — сказал Лавров на форуме "Примаковские чтения".
Первое после выборов президента на Украине заседание контактной группы прошло 5 июня в Минске. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что разведение сил у Станицы Луганской может состояться 10 июня. Народная милиция ЛНР 8 июня заявила об обстреле со стороны силовиков района КПП "Станица Луганская". В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.
"Примаковские чтения-2019" приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего главы МИД и премьер-министра РФ Евгения Примакова. Организаторами мероприятия выступили ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН, РФФИ, ЦМТ Москвы, ТПП РФ и Центр Примакова.
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Политика , Михаил Филипоненко , Наталья Никонорова , Евгений Примаков , Сергей Лавров , МИД , Торгово-промышленная палата , ЦМТ Москвы , РАН , ИМЭМО РАН , Киев
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