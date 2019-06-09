Песков рассказал об «изюминках» встречи Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», комментируя программу пребывания председателя КНР Си Цзиньпина в Санкт-Петербурге и его встречу с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что личные встречи и беседы между лидерами стран иногда становятся более ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры.

По его словам, для Путина организация неформальной части программы пребывания лидера КНР в Петербурге имела большое значение, поскольку он показывал гостю свой родной город.

«Вся программа, особенно её неформальная часть, соткана из вот таки вот, скажем так, «изюминок». Для Путина это имеет особое значение, потому что он показывает свой родной любимый город», — приводит РИА Новости слова Пескова.

В частности Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу и поднялись на борт крейсера «Аврора». Также Си Цзиньпин стал почётным доктором СПбГУ и на ПМЭФ процитировал Фёдора Достоевского.