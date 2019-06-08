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Россия и Франция 3 июля обсудят возможную помощь РФ в восстановлении собора Нотр-Дам 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия и Франция обсудят 3 июля вопрос о возможной помощи РФ в восстановлении собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, полностью справиться с огнем экстренным службам удалось лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.
"Я получил письмо от министра культуры Франции. Назначен специальный посол Министерством иностранных дел, который координирует всю работу с зарубежными участниками. И 3 июля у меня встреча должна быть с моим визави в Министерстве иностранных дел. Это генеральный директор департамента стратегического развития господин Лоран Били", — сказал Швыдкой.
По его словам, разговор будет касаться всей повестки отношений в области культуры, науки, образования между двумя странами.
"В том числе мы будем обсуждать и потребности, которые существуют у французов в роботе по восстановлению собора Парижской Богоматери. Надеюсь, что смогу узнать, что нужно нашим французским партнерам. Опять же, речь идет не о деньгах, речь идет о помощи профессиональной. У нас много первоклассных специалистов-реставраторов", — сказал он.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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Комментарии3
Политика , Происшествия , МИД , ИТАР-ТАСС , Франция
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