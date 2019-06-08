Слушания в Гааге: Москва осадила Киев

МИД рассказал о слушаниях по делу Украины против России в ООН

В Министерстве иностранных дел рассказали о прошедших 3-7 июня в Международном суде ООН Гааге слушаниях по делу « Украина против России », инициированному Киевом

Ведомство напомнило, что дело было инициировано Киевом на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года (МКЛРД).

В сообщении на сайте МИД указывается, что «слушания были посвящены предварительным возражениям, которые Россия представила в сентябре 2018 года в обоснование своей позиции об отсутствии у Международного суда ООН юрисдикции по данному делу».

Сторонам была предоставлена возможность изложить свои аргументы в ходе двух раундов устных прений.

Позиция России заключается в том, что «Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей», и «обращение в Международный суд — не что иное, как очередная попытка Киева отвлечь внимание международного сообщества от собственных нарушений прав человека и переложить на Россию ответственность за трагические последствия авантюристского курса украинских властей после госпереворота в феврале 2014 года».

МИД подчеркивает, что «Киев неубедительно пытается представить внутренний вооруженный конфликт как борьбу с терроризмом». При этом, «несмотря на упорные призывы украинского руководства признать самопровозглашенные республики в качестве террористических организаций, а их действия терактами, ни одно иностранное государство или международная организация не пошли на этот шаг».

Кроме того, украинская сторона не смогла представить «правдоподобные свидетельства» якобы «систематической кампании российских властей по расовой дискриминации» в Крыму, хотя «тонны» псевдодоказательств были направлены Киевом в Международный суд ООН.

«Российские представители на ряде примеров наглядно продемонстрировали всю беспочвенность украинских обвинений», — подчеркивает министерство.

Также российские адвокаты «представили суду юрисдикционные возражения относительно невыполнения Украиной процессуальных условий для обращения в Международный суд ООН».

Так, в частности, «Киев недобросовестно подошел к проведению переговоров с Россией по якобы имеющимся у сторон спорам относительно „финансировании терроризма“ и „расовой дискриминации“. Указывается, что „Украина полностью проигнорировала необходимость обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, а также задействования других специальных процедур разрешения споров по применимым международным конвенциям“.

»Российская сторона рассчитывает, что Международный суд ООН с должным вниманием отнесется к аргументам об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения надуманных обвинений и отклонит их до рассмотрения по существу», — заявили в МИД.

Ранее представитель России заявил, что иск Украины по международным конвенциям должен быть отклонен, так как не подпадает под юрисдикцию Международного суда ООН.

Напомним, в январе 2017 года Киев подал иск против Москвы в Международный суд ООН в Гааге, обвинив Россию в поддержке терроризма, поставках оружия на Украину и дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.

В преддверии устных слушаний в Международном суде ООН в Гааге МИД России выступал с заявлением.