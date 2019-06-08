«Это нельзя понять»: Захарова возмутилась приговором Осиповой в США

Ранее экс-супруг Осиповой предложил ей совместную опеку над детьми после их возвращения в США

Накануне суд в США отправил Осипову в тюрьму на семь лет за «похищение» собственных детей, которых она просто вывезла в Россию , перед разводом со своим американским мужем.

«Здесь не может быть никаких иных объяснений. Можно понять, когда человек действовал импульсивно, можно понять, когда человек наверняка что-то нарушил, но получить семь лет за желание быть со своими детьми — это понять нельзя. Многое сейчас зависит от публичной реакции в том числе. Это не только вопрос заявлений с удивлением или выражением шока. Здесь должен быть настоящий общественный протест и настоящий общественный резонанс», — заявила в интервью Мария Захарова.

Богдана Осипова оказалась под стражей в 2017 году, после того, как прилетела в США решить вопрос с алиментами и опекой над детьми со своим экс-супругом. Американская Фемида посчитала это вымогательством и заключила Осипову под стражу.

Российские дипломаты уже отреагировали на решение американского суда, назвав его несправедливым и пообещали требовать его пересмотра.

В этом же заверила и Мария Захарова, напомнив, что представители внешнеполитического ведомства России будут поддерживать женщину и требовать ее освобождения.

Произойти это может довольно скоро. В приговоре, который накануне огласил судья города Уичито, есть оговорка, что мать троих детей могут амнистировать, если она будет способствовать их возвращению в Соединенные Штаты.

Российский суд, который ранее признал право матери на совместное проживание со своими детьми в РФ, уже запретил их выезд за границу.