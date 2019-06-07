Владимир Жириновский назвал самое важное заявление ПМЭФ 

В рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. По мнению политика Владимира Жириновского, самым главным из них стали слова главы государства о «демилитаризации торговли».
— Все хотят, чтоб была торговля, глобализация, сейчас все за глобализацию, а Запад теперь против. Они жульничают, они вводят стандарты, которые невозможно использовать в свободной торговле, — подчеркнул Владимир Жириновский.
Он подчеркнул, что тогда, когда президент США Дональд Трамп всем навязывает свои условия, лидеры России и КНР говорят о свободной торговле и ее правилах, передает издание «Известия».