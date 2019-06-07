Депутат призвал производить все жизненно важные препараты в РФ

России надо стремиться к тому, чтобы жизненно важные лекарства производились на территории страны, что позволит защитить отечественную фармакологию от санкций и торговых войн. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль

Ассортимент жизненно необходимых лекарств в идеале должен производиться на территории России, включая производство субстанций, — отметил парламентарий.

Он добавил, что Минпромторг подготовил проект стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2030 года. Документ прописывает сценарии развития отечественной отрасли по производству лекарственной продукции в случае санкций.

Необходимо повышать доверие населения к российским лекарственным препаратам. Конечно, эту стратегию надо прорабатывать на межведомственном уровне — определять набор лекарств, обсуждать экономические составляющие производства, — продолжил депутат.

По данным Минпромторга, на которые сослался Огуль, доля отечественных лекарств в 2018 году составила 30,6% в денежном и 63,7% в количественном эквиваленте.

Эти цифры надо увеличивать, исправлять ситуацию. Россия должна располагать своими производствами и стратегическим запасом лекарственных средств, — подчеркнул политик.

По его словам, отечественный фармацевтический рынок «по ряду направлений негарантированно защищён от санкций на поставку лекарств».

Как писал News.ru, российские аптеки могут потерять свои лицензии из-за неправильного хранения препаратов. Этому будет содействовать новый вид инспекции, который позволит проверить условия хранения товара.