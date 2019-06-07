Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассчитывает на возобновление контактов Трампа и Ким Чен Ына по ядерной проблематике 

ТАСС + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын возобновят контакты и продвинутся в решении ядерной проблемы КНДР. Об этом он сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Очень рассчитываю на то, что президенту Трампу и лидеру Северной Кореи удастся в ближайшее время все-таки возобновить контакт и продвинуть этот процесс дальше, — отметил Путин. — Мы будем этому всячески способствовать".
Российский лидер считает, что основная роль в решении проблемы ядерной программы КНДР должна быть отведена Пхеньяну и Вашингтону.
"Конечно, основная роль должна быть отведена тем странам, между которыми и идет основной спор — Соединенными Штатами и Северной Кореей", — подчеркнул глава государства.
ТАСС: последние новости
Песков сообщил, что пока в планах Путина нет контактов с Зеленским Си Цзиньпин на ПМЭФ процитировал Достоевского Здание МИД России осталось без телефонной связи
Политика , Конфликты , Оружие , США , Чен Ким , Дональд Трамп , Владимир Путин , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба интеграции России и Белоруссии155
«Противник позорно сбежал»: ДНР отбила атаку37
Слова Путина о Зеленском вызвали смех в зале12
Принципиальное решение: семья Алибасова идет в суд127
У Пескова спросили о встрече Путина и Зеленского65
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
03:16
Оценена вероятность выдачи Фирташа США
Общество
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
02:44
Семья Фриске нашла способ расплатиться с Русфондом
Шоу-бизнес Другое
03:28
У Пескова спросили о встрече Путина и Зеленского
Политика Украина
03:53
Жесткий ответ ВСУ: Зеленский пригрозил Донбассу
Армия Войска
02:02
Сроки отключения горячей воды в России изменятся
Общество
04:03
«До крота и после»: Алибасов отрепетировал свои похороны
Шоу-бизнес
01:18
«Соболь — животное»: Захарова об инциденте с Симоньян
Общество Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение