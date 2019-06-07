Путин рассчитывает на возобновление контактов Трампа и Ким Чен Ына по ядерной проблематике

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КНДР Дональд Трамп и Президент России Владимир Путин рассчитывает, что лидеры США Ким Чен Ын возобновят контакты и продвинутся в решении ядерной проблемы КНДР. Об этом он сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. "Очень рассчитываю на то, что президенту Трампу и лидеру Северной Кореи удастся в ближайшее время все-таки возобновить контакт и продвинуть этот процесс дальше, — отметил Путин. — Мы будем этому всячески способствовать". Российский лидер считает, что основная роль в решении проблемы ядерной программы КНДР должна быть отведена Пхеньяну и Вашингтону. "Конечно, основная роль должна быть отведена тем странам, между которыми и идет основной спор — Соединенными Штатами и Северной Кореей", — подчеркнул глава государства.