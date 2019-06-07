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Пятьдесят пять человек выдвинули кандидатуры на выборы в Мосгордуму 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пятьдесят пять человек выдвинули свои кандидатуры на предстоящие выборы в Мосгордуму, все они самовыдвиженцы, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Московской городской избирательной комиссии.
В списке значатся действующие депутаты — Лариса Картавцева, Евгений Герасимов, Сергей Зверев, Людмила Гусева, Александр Семенников, Инна Святенко, Людмила Стебенкова, Антон Молев, Степан Орлов, Кирилл Щитов, а также действующий председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Согласно опубликованным данным, свою кандидатуру выдвинул секретарь бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов.
Также на выборы выдвигаются депутат Тимирязевского района Юлия Галямина и депутат района Зюзино Константин Янкаускас, оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Милов и Любовь Соболь.
В четверг, 6 июня, Московская городская дума объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов седьмого созыва. На выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал РИА Новости, что количество избирательных округов, в которых пройдет электронное голосование в Мосгордуму, назовут через 10 дней после объявления дня выборов.
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Политика , Владимир Милов , Константин Янкаускас , Лариса Картавцева , Степан Орлов , Алексей Шапошников , Людмила Стебенкова , Сергей Зверев , Людмила Гусева , Антон Молев , Евгений Герасимов , Илья Яшин , Александр Семенников , Илья Свиридов , Любовь Соболь , Кирилл Щитов , Валентин Горбунов , Юлия Галямина , Инна Святенко , Мосгордума , Справедливая Россия , РИА Новости
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