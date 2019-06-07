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«Диалог и общение»: В Европе осудили антироссийские санкции 

Рамблер + ещё 4 15 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини высказался против политики санкций в отношении России, передает РИА «Новости».
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Пеллегрини отметил, что Словакия является частью Евросоюза, но имеет собственное мнение относительно санкций против РФ.
«Честно скажу, мы не считаем, что санкции кому-то помогают — не помогают Европейскому Союзу, не помогают и Российской Федерации», — сказал он.
Пеллегрини подчеркнул, что торговля между Словацкой республикой и РФ сократилась после введения санкций ЕС, теперь же наблюдается медленный подъем.
«Словакия всегда предпочитает диалог и общение, а не санкции», — заключил словацкий премьер.
По его словам, лучше сесть за стол переговоров, чем бороться при помощи санкций.
Санкции Евросоюза за присоединение Крыма были введены в 2014 году. Впоследствии они неоднократно продлевались.
Политика , В мире , Петер Пеллегрини , ЕС , РИА Новости , Словакия
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