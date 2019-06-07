«Диалог и общение»: В Европе осудили антироссийские санкции

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Пеллегрини отметил, что Словакия является частью Евросоюза , но имеет собственное мнение относительно санкций против РФ.

«Честно скажу, мы не считаем, что санкции кому-то помогают — не помогают Европейскому Союзу, не помогают и Российской Федерации», — сказал он.

Пеллегрини подчеркнул, что торговля между Словацкой республикой и РФ сократилась после введения санкций ЕС, теперь же наблюдается медленный подъем.

«Словакия всегда предпочитает диалог и общение, а не санкции», — заключил словацкий премьер.

По его словам, лучше сесть за стол переговоров, чем бороться при помощи санкций.

Санкции Евросоюза за присоединение Крыма были введены в 2014 году. Впоследствии они неоднократно продлевались.