«Нет и быть не может»: Путин высказался об интеграции России и Белоруссии

Об объединении России Белоруссии в единое государство не может быть и речи.

Об этом заявил президент России Владимир Путин , выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Путина, история сложилась таким образом, что русские, белорусы и украинцы, которых он считает единым народом, живут каждый в своем государстве.

«Нет и быть не может. (…) Мы, повторяю, один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Президент отметил, что сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, и у властей РФ и Беларуси нет таких целей и планов.