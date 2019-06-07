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«Нет и быть не может»: Путин высказался об интеграции России и Белоруссии 

Рамблер + ещё 11 9 минут назад
Об объединении России и Белоруссии в единое государство не может быть и речи.
Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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По словам Путина, история сложилась таким образом, что русские, белорусы и украинцы, которых он считает единым народом, живут каждый в своем государстве.
«Нет и быть не может. (…) Мы, повторяю, один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались», — приводит РИА «Новости» слова Путина.
Президент отметил, что сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, и у властей РФ и Беларуси нет таких целей и планов.
Политика , В мире , СНГ , Украина , Владимир Путин , РИА Новости
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