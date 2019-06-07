Путин выссказался о деле Калви

Путин допусти невиновность Калви. Президент отметил, что партнеры Калви утверждают, что он не виновен во вменяемых ему эпизодах.

«Может быть», — сказал Путин.

При этом он отметил, что власти будут следить за этим делом.

Он отметил, что иностранный бизнес должен ориентироваться на действующее российское законодательство.