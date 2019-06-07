Семь кругов ада. Как в Донбассе на самом деле оформляют российские паспорта

Как это часто случается на просторах русской земли, благое начинание, цель которого — облегчить людям жизнь, превратилось в затянувшееся издевательство, бесконечно усложняющее и без того не самое простое существование граждан Донецкой и Луганской Народных Республик

По прошествии месяца стало ясно, что выдача паспортов ДНР как была с самого начала, так и остается изощреннейшей пыткой, через которую придется пройти всем, кто желает получить заветное российское гражданство. Давайте детально проанализируем картину происходящего.

Для начала вводные: только обладатели паспорта ДНР и ЛНР могут претендовать на получение паспорта РФ , поэтому все, кто заблаговременно не обзавелся нужным документом, сейчас выстраиваются в очереди в пункты миграционной службы, которых на сегодняшний день в Донецкой народной республике насчитывается 52 штуки. В среднем каждый такой пункт обрабатывает порядка 15 заявлений в день.

Мой хороший знакомый, ведущий телеканала «Юнион» Дмитрий Чубурков подсчитал, что при нынешних темпах работы с заявками потребуется 32 года, чтобы все желающие могли получить желаемое. Очереди не просто гигантские. Такого, наверно, не было со времен СССР, когда люди ночами записывались и отмечались, чтобы купить дефицитные джинсы.

Сейчас запись идет уже на сентябрь. При этом необходимо ежедневно ходить отмечаться: раз пропустил и все — тебя немедленно вычеркнули. Это означает, что кому-то придется пожертвовать летним отдыхом, чтобы не вылететь из очереди. Список документов, которые следует подать, тоже кажется невообразимым. Я перечислю для тех, кому еще только предстоит пройти через это мучительное испытание:

1. Копии паспортов (ДНР и Украины). Причем необходимо выполнить все требования Миграционной службы. В частности, требуются копии всех страниц паспортов, в том числе и пустых; каждый лист копии должен быть односторонним; на одном листе нужно делать два разворота паспорта; при копировании паспорта нужно располагать так, чтобы оставались поля 3 см. При нарушении одного из этих условий документы приняты не буду;

2. Свидетельство о рождении. Если свидетельства старые и заполнены от руки, или на двух языках, требуется расшифровка или перевод (стоимость около 300 рублей). Свидетельства на украинском языке обязательно нужно перевести на русский и заверить у нотариуса или получить дубликат в Едином расчетном центре;

3. Документы, подтверждающие семейный статус (свидетельство о браке, разводе, смерти супруга);

4. Документы, подтверждающие смену фамилии (свидетельство о браке или справка из ЗАГСа);

5. Справка с места работы.

6. Флеш-карта, на которой будут размещены ваши анкетные данные;

7. Гелевая ручка черного цвета;

8. Прозрачная папка с кнопкой;

9. 20 листов белой бумаги А4 плотностью 230;

10. 8 фото 35х45 мм (белый фон, на матовой бумаге, или 8 на одном листе или 4 на двух, размер лица в высоту от 30 до 32 мм, в ширину от 18 до 22 мм);

11. Почтовый конверт для фото;

12. Анкета (можно заполнить заранее).

В итоге гигантская очередь образовалась еще и в Едином расчетном центре, где можно получить дубликат свидетельства о рождении на русском языке. Следующая очередь, в которой не всегда удается пройти в течение дня — на оплату пошлины за паспорт. Почему-то местная бюрократия выдвинула абсурдное требование: оплата может производиться только в почтовых отделениях по месту жительства. Почему нельзя сделать это в банке или на любой почте, понять невозможно.

Введены ограничения по принципу «дети отвечают за отцов». У одной моей знакомой отказались принимать документы, поскольку ее отец, выехавший на Украину в 2014 году, был бойцом батальона «Айдар». Попытки женщины объяснить, что она не общается с отцом более 30 лет, пока успеха не имели.

И последний пункт — это совокупные траты. Один паспорт обойдется примерно в 5 тысяч рублей. Для жителя ДНР это очень часто неподъемная сумма, которая равна месячному заработку. Женщина, торгующая овощами возле моего дома каждый раз, когда видит меня, начинает причитать по одному и тому же поводу. Ей на семью нужно 4 паспорта — для дочки, мужа, внучки и для нее самой. 20 тысяч ей взять просто негде. Поэтому проблемы с очередями она считает пустяковой мелочью.