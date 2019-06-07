Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крым прибыла делегация из стран ЕС 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Делегация общественников из стран ЕС прибыла с ознакомительным визитом в Крым, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Делегация прибыла с ознакомительным визитом в Крым. В ее составе 14 человек из Люксембурга, Франции и Бельгии. В их числе общественники, люди интеллектуального труда и один чиновник", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, одним из первых объектов посещения станет Крымский мост.
"Они уже отправились в Керчь посмотреть на Крымский мост и пообщаться со строителями", — сказал Гемпель.
Кроме того, в рамках визита запланирована встреча с крымскими депутатами и представителями национально-культурных общин.
Последние новости
Соловьев прокомментировал действия Любови Соболь в отношении Симоньян Пушков заявил об окончании "изоляции" России Соболь — это животное, заявила Захарова
Политика , Юрий Гемпель , ЕС , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Противник позорно сбежал»: ДНР отбила атаку31
У Пескова спросили о встрече Путина и Зеленского61
«Правовой произвол»: МИД обратился к США с требованием6
Угроза выкидыша: стало известно о состоянии Симоньян16
Алибасову стало хуже78
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
03:16
Оценена вероятность выдачи Фирташа США
Общество
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
02:44
Семья Фриске нашла способ расплатиться с Русфондом
Шоу-бизнес Другое
03:28
У Пескова спросили о встрече Путина и Зеленского
Политика Украина
03:53
Жесткий ответ ВСУ: Зеленский пригрозил Донбассу
Армия Войска
02:02
Сроки отключения горячей воды в России изменятся
Общество
04:03
«До крота и после»: Алибасов отрепетировал свои похороны
Шоу-бизнес
01:18
«Соболь — животное»: Захарова об инциденте с Симоньян
Общество Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение