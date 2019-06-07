В Крым прибыла делегация из стран ЕС

Делегация общественников из стран ЕС прибыла с ознакомительным визитом в Крым , сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель

"Делегация прибыла с ознакомительным визитом в Крым. В ее составе 14 человек из Люксембурга, Франции и Бельгии. В их числе общественники, люди интеллектуального труда и один чиновник", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, одним из первых объектов посещения станет Крымский мост.

"Они уже отправились в Керчь посмотреть на Крымский мост и пообщаться со строителями", — сказал Гемпель.

Кроме того, в рамках визита запланирована встреча с крымскими депутатами и представителями национально-культурных общин.