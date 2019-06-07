Путин подписал закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты снижать на них цену, если стоимость препаратов снизилась в иностранной валюте в стране производителя, а также при снижении цен на референтные лекарства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Устанавливается обязанность держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарат при наступлении определенных случаев (снижение цены в иностранной валюте на лекарственный препарат в стране производителя) перерегистрировать в сторону снижения ранее зарегистрированную предельную отпускную цену", — говорится в сопроводительных документах.

Устанавливается, что зарегистрированная предельная отпускная цена на жизненно важные лекарственные препараты может быть увеличена один раз в календарный год.