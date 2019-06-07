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Путин подписал закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства 

ТАСС + ещё 10 5 часов назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты снижать на них цену, если стоимость препаратов снизилась в иностранной валюте в стране производителя, а также при снижении цен на референтные лекарства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Устанавливается обязанность держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарат при наступлении определенных случаев (снижение цены в иностранной валюте на лекарственный препарат в стране производителя) перерегистрировать в сторону снижения ранее зарегистрированную предельную отпускную цену", — говорится в сопроводительных документах.
Устанавливается, что зарегистрированная предельная отпускная цена на жизненно важные лекарственные препараты может быть увеличена один раз в календарный год.
При этом эта цена может быть перерегистрирована в сторону снижения неограниченное количество раз в установленных законом случаях. Федеральная антимонопольная служба наделяется полномочиями по проведению экономического анализа предельной отпускной цены на такие препараты.
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Комментарии1
Политика , Владимир Путин , ФАС
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