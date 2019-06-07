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Путин одобрил программу развития здравоохранения до 2025 года 

News.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин утвердил своим указом Стратегию развития здравоохранения в стране до 2025 года. Документ вступил в силу со дня опубликования — 7 июня.
В тексте говорится, что правительство РФ должно в течение шести месяцев составить план действий по реализации принятой программы. Регионам также рекомендовано руководствоваться пунктами Стратегии, сообщает официальный портал правовой информации.
Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин заявил, что задача России — быть среди первых стран по технологическому развитию. Этому, по мнению президента, могут способствовать геномные технологии для медицины, писал News.ru.
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