Официальный представитель МИД России Мария Захарова заблудилась в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и не успела к началу дискуссии о мировой практике законодательного регулирования интернета, сообщило издание «Фонтанка».
После 15-минутной задержки модератор дискуссии, директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский сообщил присутствующим, что Захарова не может найти вход.
Через некоторое время Захарова все же пришла на сессию и опубликовала селфи в Facebook, подписав его:
«Специально для "Фонтанки", которая меня потеряла на Питерском форуме. У меня все хорошо, я на сессии».