Не могла найти вход: Захарова опоздала на сессию ПМЭФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заблудилась в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и не успела к началу дискуссии о мировой практике законодательного регулирования интернета, сообщило издание «Фонтанка».

После 15-минутной задержки модератор дискуссии, директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский сообщил присутствующим, что Захарова не может найти вход.

Через некоторое время Захарова все же пришла на сессию и опубликовала селфи в Facebook, подписав его: