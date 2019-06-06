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Не могла найти вход: Захарова опоздала на сессию ПМЭФ 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заблудилась в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и не успела к началу дискуссии о мировой практике законодательного регулирования интернета, сообщило издание «Фонтанка».
После 15-минутной задержки модератор дискуссии, директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский сообщил присутствующим, что Захарова не может найти вход.
Через некоторое время Захарова все же пришла на сессию и опубликовала селфи в Facebook, подписав его:
«Специально для "Фонтанки", которая меня потеряла на Питерском форуме. У меня все хорошо, я на сессии».
Политика , Мария Захарова , МИД , Фонтанка.Ру , РИА Новости
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