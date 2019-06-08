Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС

Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард назвала ошибкой введение санкций в отношении Крыма , передает РИА «Новости».

«Все санкции против Крыма были сплошной ошибкой. Мы очень сожалеем, что в отношении Крыма введены эти санкции», — сказала Говорова-Генард.

Она с сожаление отметила, что в Европе нет крымского вина.

«Мы с пониманием относимся к историческому выбору крымчан, сделанному пять лет назад на референдуме», — сказала Говорова-Генард.

В состав делегации общественников ЕС входят 14 человек из различных стран Евросоюза, в том числе из Люксембурга, Франции, Бельгии, Италии, Польши, Греции.

Ранее Евросоюз одобрил продление санкций в отношении Крыма и Севастополя.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.