Властям Британии нужно понять, что сотрудничество с Россией несет выгоду, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я думаю, что британцам нужно понять, что сотрудничество с РФ несет реальные выгоды", — сказала Захарова на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос, какой может быть политика Лондона по отношению к РФ при новом премьере Британии.
"Почему и ради чего (британские) политики заставляют людей отказываться от этого, совершенно невозможно понять", — добавила она.
После объявления об отставке действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй лидером гонки за ее кресло является бывший глава МИД страны Борис Джонсон. Тереза Мэй официально покинет пост главы консерваторов 7 июня.