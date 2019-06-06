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Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице и рассказал о своём состоянии.
«Я сейчас в больнице. Это затянувшееся. Уже накопившееся разрядилось, и довольно тяжело. Но ещё сказать, что я увидел «свет в конце тоннеля», рано. Ещё не видно его», — сообщил Горбачёв.
В конце апреля режиссёр кинокартины «Встреча с Горбачёвым» Андре Сингер заявил, что бывший президент СССР не смог приехать на премьеру документального фильма о себе из-за госпитализации.
Позднее руководитель пресс-службы Горбачёв-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации Горбачёва.
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