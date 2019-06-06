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Матвиенко анонсировала визит Медведева на Кубу 

РИА Новости + ещё 1 49 минут назад
Фото: Р-Спорт
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о готовящемся визите премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Кубу, сама сенатор планирует посетить Гавану в ноябре.
"У нас этот год насыщенный взаимными поездками, обменами. Планируется визит премьер-министра России на Кубу", — сказала спикер в четверг на встрече с зампредседателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.
"Я приняла приглашение от своего коллеги и тоже планирую в ноябре приехать с визитом, в том числе принять участие в большом событии — праздновании 500-летия Гаваны", — сказала Матвиенко.
Сенатор отметила, что ждет встречи со своими кубинскими коллегами. Матвиенко также сообщила, что Россией были выделены средства на реставрацию купола гаванского Капитолия (здание парламента Кубы, сейчас используется как конгресс-центр — ред.), чтобы в здание могли въехать кубинские парламентарии.
"Реставрационные работы должны быть завершены к концу июля, включая золочение купола", — добавила она.
Спикер пояснила, что с просьбой к делегации Совфеда оказать содействие в реставрации здания обратилось Национальное собрание Кубы, и сенаторы занимались согласованием этих вопросов в России.
"Выделены деньги в полном объеме", — сказала политик.
Она также подчеркнула, что у делегации Острова свободы насыщенная повестка пребывания в Петербурге, связанная, в том числе, с участием в ПМЭФ.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Куба
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