Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв госпитализирован, сообщает НСН. Однако политик отмечает, что находится в больнице уже давно, где продолжает работать над своей книгой.
Горбачёв пространно описал своё заболевание, заявив, что «это затянувшееся». Впрочем, политик отметил, что «накопившееся разрядилось и довольно тяжело».
«Но еще сказать, что я увидел "свет в конце тоннеля", рано. Еще не видно его», — подчеркнул деятель.
По данным РИА Новости, на больничной койке экс-президент СССР продолжает работать над своей книгой.
«Я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю», — сказал он.
Впервые о госпитализации Горбачёва стало известно в апреле 2019 года. 88-летний политик не смог приехать в Москву на закрытие Московского международного кинофестиваля, на котором состоялась премьера документального фильма «Встреча с Горбачевым». О том, что бывший лидер СССР находится в больнице сообщил режиссёр ленты Андре Сингер, однако впоследствии эта информация была опровергнута представителями «Горбачёв-фонда».