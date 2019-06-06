Михаил Горбачёв попал в больницу

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв госпитализирован, сообщает НСН. Однако политик отмечает, что находится в больнице уже давно, где продолжает работать над своей книгой.

Горбачёв пространно описал своё заболевание, заявив, что «это затянувшееся». Впрочем, политик отметил, что «накопившееся разрядилось и довольно тяжело».

«Но еще сказать, что я увидел "свет в конце тоннеля", рано. Еще не видно его», — подчеркнул деятель.

По данным РИА Новости, на больничной койке экс-президент СССР продолжает работать над своей книгой.

«Я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю», — сказал он.