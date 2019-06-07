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Путин призвал создать мировой свод правил 

Российская Газета + ещё 3 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В мировой экономике нужны новые договоренности, которые соблюдаются всеми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава государства констатировал попытку формировать два мира — "и пропасть между ними постоянно растет". Обостряют кризис и растущие экологические, климатические вызовы. Это чревато новым неуправляемым всплеском миграции, подрывом безопасности, предостерег он.
Есть две крайности, два возможных сценария — первый: превращение универсалистской модели глобализации в пародию, карикатуру на себя, заявил Путин.
"Когда общие международные правила будут отменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир", — пояснил он.
"Такая модель не только противоречит логике нормального межгосударственного общения, формирующегося в реалиях сложных многополярного мира, но главное — не отвечает задачам будущего", — убежден президент.
Второй сценарий — это фрагментация глобального экономического пространства, политика ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание.
"Но это путь к бесконечным конфликтам, торговым войнам, и может, даже не торговым, — по сути к боям без правил всех против всех", — считает глава государства.
Но есть и конструктивный выход. Нужны новые договоренности, которые не просто четко прописаны, но и соблюдаются всеми, объявил Путин. "Разговоры о таком экономическом миропорядке останутся благими и пустыми пожеланиями, если не вернем в центр дискуссии такое понятие, как суверенитет и ответственость за всеобщее устойчивое развитие", — убежден он. Нужно не навязывать всем один единственный верный канон, а гармонизировать национальные экономические интересы, сотрудничать с другими странами, пояснил глава государства.
"Выработка подобных принципов должна идти открыто и демократично", — считает президент.
Он призвал повысить эффективность ВТО, усилить экономические институты ООН, не ломать, а наполнить новым смыслом и содержанием международные институты и учесть интересы развивающихся стран.
Еще Владимир Путин предложил создать открытый доступный банк данных с лучшими практиками и проектами развития.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , ВТО , ООН
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