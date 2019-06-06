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Путин привел Черчилля в пример 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин привел в пример Уинстона Черчилля, говоря об угрозах и постоянно меняющемся мире. Об это он сообщил на встрече с руководителями информационных агентств.
"Давайте вспомним Черчилля, который сначала ненавидел Советский Союз, потом называл Сталина великим революционером, когда нужно было бороться с нацизмом, а после того, как американцы получили ядерное оружие, призывал немедленно фактически уничтожить Советский Союз", — сказал Путин.
Путин также напомнил, что речь Черчилля в Фултоне фактически стала началом холодной войны.
"Но как только у Советского Союза появилось ядерное оружие, Черчилль стал инициатором сосуществования двух систем. И не потому, что, я думаю, не был таким приспособленцем, он исходил из реалий", — отметил Путин.
По его мнению, с того времени мало что поменялось.
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