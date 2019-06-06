Путин привел Черчилля в пример

Президент России Владимир Путин привел в пример Уинстона Черчилля , говоря об угрозах и постоянно меняющемся мире. Об это он сообщил на встрече с руководителями информационных агентств.

"Давайте вспомним Черчилля, который сначала ненавидел Советский Союз, потом называл Сталина великим революционером, когда нужно было бороться с нацизмом, а после того, как американцы получили ядерное оружие, призывал немедленно фактически уничтожить Советский Союз", — сказал Путин.

Путин также напомнил, что речь Черчилля в Фултоне фактически стала началом холодной войны.

"Но как только у Советского Союза появилось ядерное оружие, Черчилль стал инициатором сосуществования двух систем. И не потому, что, я думаю, не был таким приспособленцем, он исходил из реалий", — отметил Путин.

По его мнению, с того времени мало что поменялось.