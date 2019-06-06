Путин призвал держать на контроле «огненного змея»

Игнорирование современных угроз и опасностей в мире может привести к глобальной катастрофе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019. Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что нужно уметь различать потенциальные угрозы.

«Если мы не будем держать под контролем этого "огненного змея", если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки — это же может привести к глобальной катастрофе», — сказал он.

По его словам, США после выхода из договора по ограничению вооружений поставили в нестабильное состояние международные отношения в сфере безопасности. Также негативно сказался выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), добавил он.

При этом Путин заверил, что российское оружие в состоянии защитить страну на длительную историческую перспективу.

Ранее в ходе встречи глава государства отметил, что после создания ядерного оружия мир пребывает в состоянии относительного покоя.