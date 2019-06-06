Россия не собирается вступать в ОПЕК, однако имеется механизм сотрудничества с организацией, позволяющий принимать консолидированные решения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
"Мы не собираемся вступать в ОПЕК, но у нас сложился определенный механизм сотрудничества, и решения будут консолидированными", — сказал он.
Президент уточнил, что у ОПЕК и РФ есть разногласия, но они естественны.
"У нас есть определенные расхождения, связанные с разным пониманием "справедливой цены", это тоже естественно", — уточнил он.