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Россия не намерена вступать в ОПЕК, заявил Путин 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия не собирается вступать в ОПЕК, однако имеется механизм сотрудничества с организацией, позволяющий принимать консолидированные решения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
"Мы не собираемся вступать в ОПЕК, но у нас сложился определенный механизм сотрудничества, и решения будут консолидированными", — сказал он.
Президент уточнил, что у ОПЕК и РФ есть разногласия, но они естественны.
"У нас есть определенные расхождения, связанные с разным пониманием "справедливой цены", это тоже естественно", — уточнил он.
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Политика , Владимир Путин , ОПЕК
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