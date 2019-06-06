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Лавров встретился с главой МИД Словакии 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в четверг встречу с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Министры обменялись рукопожатием, далее представители прессы удалились.
Предыдущая встреча Лаврова и Лайчака состоялась в феврале в Москве, а в марте министры обсудили по телефону продление мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации на Украине.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , Словакия
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